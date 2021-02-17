Эксперт отметил, что в августе белорусских граждан также подстегнуло неправомерное применение силы правоохранительными органами, и негативная энергия, которая накапливалась в обществе 20 лет и не имела выхода из-за отсутствия оппозиционных партий в парламенте, свободных СМИ, дискуссий на телевидении, нашла выход.
«Эмоции оказались сильными, и благодаря им протесты продержались три месяца. Весной это все возобновится на более высоком уровне, так как за это время народ переосмыслит то, что произошло», — подчеркнул Баранчик.
Кроме того, к весне ухудшится социально-экономическая ситуация как базис для протестной активности, добавил политолог.
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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.