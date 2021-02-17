Если бы речь шла о том, что Александр Лукашенко набрал на президентских выборах в Белоруссии 55-60%, народ бы смирился с этим. Но когда объявили о его победе с результатом в 80%, произошел разрыв шаблона. Об этом рассказал шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик в интервью изданию Украина.ру

Юрий Баранчик: Великобритания и США хотят быть добрыми полицейскими в Белоруссии © скриншот видео "ИА REGNUM"

«Эмоции оказались сильными, и благодаря им протесты продержались три месяца. Весной это все возобновится на более высоком уровне, так как за это время народ переосмыслит то, что произошло», — подчеркнул Баранчик.

Кроме того, к весне ухудшится социально-экономическая ситуация как базис для протестной активности, добавил политолог.

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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.