Белоруссия перейдет от нейтрального статуса к партнерству и союзничеству с конкретными странами. Об этом директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант сказал в интервью изданию Украина.ру

Белорусский эксперт сказал, что будет со сторонниками власти в случае ухода Лукашенко © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк Владимир Макей заявил, что принцип нейтралитета уже не соответствует текущей ситуации в мире.

По словам Дзерманта, теперь Белоруссия будет определяться с тем, кто ее главный партнер и союзник.

«Это прежде всего Россия, с которой у нас максимально возможные форматы интеграции, и Китай. Мы будем отдавать приоритет экономическому сотрудничеству с этими странами. Президент озвучил цифру: 70% белорусов, согласно данным социологического исследования, поддерживают курс на интеграцию с Россией. Поэтому здесь поддержка большинства обеспечена», — сказал политолог.

А меньшинство, если хочет, чтобы его мнение учитывалось, должно принимать участие в легальной политической борьбе, а не пытаться «в очередной раз навязать свою повестку через улицу», отметил эксперт.

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