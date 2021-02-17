В Минске 11 и 12 февраля прошло Всебелорусское народное собрание (ВНС), в ходе которого глава МИД республики Владимир Макей заявил, что принцип нейтралитета уже не соответствует текущей ситуации в мире.
По словам Дзерманта, теперь Белоруссия будет определяться с тем, кто ее главный партнер и союзник.
«Это прежде всего Россия, с которой у нас максимально возможные форматы интеграции, и Китай. Мы будем отдавать приоритет экономическому сотрудничеству с этими странами. Президент озвучил цифру: 70% белорусов, согласно данным социологического исследования, поддерживают курс на интеграцию с Россией. Поэтому здесь поддержка большинства обеспечена», — сказал политолог.
А меньшинство, если хочет, чтобы его мнение учитывалось, должно принимать участие в легальной политической борьбе, а не пытаться «в очередной раз навязать свою повестку через улицу», отметил эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.