Введение санкций против оппозиционных телеканалов – это попытка отодвинуть Медведчука от возможного возвращения в переговорный процесс по Донбассу, уверен эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бизяев: Порошенко хочет создать коалицию с агентом Путина © Facebook, Руслан Бизяев Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформы — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Телеканалам аннулировали лицензии, их отключили от телеэфира.

«Введение санкций против трех каналов, которые ассоциируются с [председателем политсовета ОПЗЖ Виктором] Медведчуком («112 Украина», NewsOne, ZIK. — Ред.), — это, на мой субъективный взгляд, попытка отодвинуть Медведчука от возможного возвращения в переговорный процесс по Донбассу. Потому что вторая часть ОПЗЖ, насколько я понимаю, более или менее неплохо себя чувствует», — сказал эксперт.

По мнению политолога, речь идет о том, чтобы Медведчук не вернулся в минский переговорный процесс «ни под каким соусом».

Полный текст интервью можно прочесть здесь.