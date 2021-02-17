Он отметил, что рейтинг одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука сегодня является шестым или седьмым на Украине, а другого лидера Юрия Бойко — вторым или третьим. При этом он отстает от Зеленского на шесть-семь баллов, что существенно, и роста не наблюдается.
«Есть еще одна проблема: взаимное пожирание Медведчука и Бойко. Они ненавидят друг друга, хотя находятся в рамках одной политической силы, и сделают все, чтобы ни один из них не вышел во второй тур», — подчеркнул Бондаренко.
По данным последнего соцопроса центра им. Разумкова, рейтинг Зеленского составляет 23%, а Бойко — 20%. За «Слугу народа» готовы проголосовать 22% (первое место) активных избирателей и за ОПЗЖ — 22% (второе место).
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.