Ни один из самых рейтинговых представителей «Оппозиционной платформы - За жизнь» не сможет победить президента Украины Владимира Зеленского, так как они не консолидируют силы. Об этом директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру

Украинские социологи получили заказ «мочить» ОПЗЖ — Молчанов © Facebook, Кирилл Молчанов Виктора Медведчука сегодня является шестым или седьмым на Украине, а другого лидера Юрия Бойко — вторым или третьим. При этом он отстает от Зеленского на шесть-семь баллов, что существенно, и роста не наблюдается.

«Есть еще одна проблема: взаимное пожирание Медведчука и Бойко. Они ненавидят друг друга, хотя находятся в рамках одной политической силы, и сделают все, чтобы ни один из них не вышел во второй тур», — подчеркнул Бондаренко.

По данным последнего соцопроса центра им. Разумкова, рейтинг Зеленского составляет 23%, а Бойко — 20%. За «Слугу народа» готовы проголосовать 22% (первое место) активных избирателей и за ОПЗЖ — 22% (второе место).

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.