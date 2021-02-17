«Наиболее сильным политиком остается так называемый политик против всех. То есть у нас существует огромное политическое поле, которое не воспринимает ни одного политика, не воспринимает ни одну политическую силу, которое разочаровано в этих политиках. Но у этого политического поля нет своего лидера», — отметил эксперт.
По данным последнего соцопроса центра им. Разумкова, рейтинг Зеленского составляет 23%, притом что еще в декабре 2020 года он был на уровне 28%. В начале срока президента поддерживали более 70% избирателей.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.