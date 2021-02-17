Президенту Украины Владимиру Зеленскому сегодня может противостоять только «политик против всех». Об этом директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру

Порошенко подобрался к Зеленскому в рейтинге — КМИС © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По данным последнего соцопроса центра им. Разумкова, рейтинг Зеленского составляет 23%, притом что еще в декабре 2020 года он был на уровне 28%. В начале срока президента поддерживали более 70% избирателей.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.