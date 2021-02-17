Подвешенный статус Южной Осетии не нужен никому, кроме югоосетинских элит, которые зарабатывают на этом деньги. Об этом рассказал директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Олег Бондаренко: России необходимо изменить тактику работы с политическими элитами постсоветского пространства © РИА Новости, Нина Зотина Михаила Саакашвили Грузия обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня «Град», грузинские войска атаковали республику, напали на российских миротворцев и разрушили часть Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона, признав впоследствии суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

Эксперт отметил, что если Абхазия представляет собой большую территорию с большим числом людей и отличительной культурой, то Южная Осетия — это маленький регион, в котором проживает 50 тысяч человек.

«Это одно из самых маленьких по численности государств мира. Тогда надо было делать уже один регион, объединив её с Северной Осетией, включать ее в состав России. Рано или поздно к этому придут, потому что в нынешнем подвешенном статусе Южная Осетия не просуществует», — уверен Бондаренко.

Пример Карабаха показал, что не только грузино-абхазский и грузино-югоосетинский, но и другие конфликты на постсоветском пространстве рано или поздно так или иначе будут решаться, добавил политолог.

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