Блогер и политик Анатолий Шарий должен явиться на допрос в СБУ 22 февраля. Об этом 16 февраля сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу ведомства

У хриплого дегенерата сорвало крышу — Шарий о своей «госизмене» © Facebook, Партія Шарія

Следователи СБУ ждут Шария на допрос 22 февраля и могут объявить его в розыск в случае неявки.

«Учитывая последний пост Анатолия Шария, где он читает текст подозрения, он его получил. То есть подозрение дошло до адресата», — отметили в СБУ.

Сам Шарий в ответ на возбуждение дела заявил, что считает президента Зеленского недоразвитым и не боится преследования со стороны СБУ.

Анатолий Шарий уехал из Украины в 2012 году и получил политическое убежище в Литве. Летом 2019 года он объявил о создании «Партии Шария». 14 апреля 2020 года Украина сняла Шария с розыска по делу об обстреле им собственного авто с целью инсценировки покушения, в розыске он находился с 2012 года.