В конце января житель Словакии умер после вакцинации Pfizer. Ранее сообщалось, что в Швейцарии пять человек умерли после такой же прививки.
При этом украинские власти отказались регистрировать российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V».
«Я получил сообщение, что Pfizer подала на регистрацию и тоже будет зарегистрирована в ближайшие несколько дней. Буквально мне только что передали наши эксперты, получившие документы от Pfizer», — сказал Степанов.
Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в рамках инициативы COVAX Украина получит восемь миллионов доз, из них 117 тысяч доз Pfizer поступит в феврале.
Также государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины получил заявку на регистрацию под обязательство для экстренного медицинского применения британскую вакцину Oxford/AstraZeneca против COVID-19.
Ожидается, что минимум 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудут в Украину в феврале 2021 года. Для полной иммунизации нужны две дозы вакцины с интервалом в 28 дней.