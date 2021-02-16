Через несколько дней вакцина от коронавируса компании американской Pfizer пройдет процедуру регистрации на Украине. Об этом 16 февраля на онлайн-конференции, организованной Американско-Украинском деловым советом заявил министр здравоохранения Украины Макcим Степанов, передает «Укринформ»

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При этом украинские власти отказались регистрировать российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V».

«Я получил сообщение, что Pfizer подала на регистрацию и тоже будет зарегистрирована в ближайшие несколько дней. Буквально мне только что передали наши эксперты, получившие документы от Pfizer», — сказал Степанов.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что в рамках инициативы COVAX Украина получит восемь миллионов доз, из них 117 тысяч доз Pfizer поступит в феврале.

Также государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины получил заявку на регистрацию под обязательство для экстренного медицинского применения британскую вакцину Oxford/AstraZeneca против COVID-19.

Ожидается, что минимум 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудут в Украину в феврале 2021 года. Для полной иммунизации нужны две дозы вакцины с интервалом в 28 дней.