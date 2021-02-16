По его мнению, ослабление экономики «европейского локомотива» в конечном счете ударит по Евросоюзу.
«В случае "Северного потока — 2" европейцы заплатили бы за остановку большей нагрузкой на окружающую среду, снижением безопасности поставок и более высокими ценами за энергию», — цитирует РИА Новости статью Гермеса.
Он отмечает, что для Германии как промышленного региона было бы фатальным искусственное сокращение дешевого трубопроводного газа до того, как появятся альтернативы.
Следствием отказа от российского голубого топлива будет завышение цен на газ и электроэнергию для потребителей и потеря рабочих мест.
Любое ослабление немецкой экономики в конечном итоге также ударит по ЕС, так как это сократит налоговые поступления, столь нужные, в частности, «для пакетов помощи от последствий коронавируса и инвестиций для Green Deal», добавил Гермес.
Он прогнозирует рост потребления газа в Европе из-за отказа от угля и ядерной энергии, при этом запасы газа в Нидерландах на грани исчерпания, и их нужно компенсировать.
Американский же сжиженный природный газ (СПГ), который Штаты навязывают Европе, добывается «грязными» методами гидроразрыва, что плохо влияет на экологию.
«В пользу "Северного потока — 2" говорит как раз экологический аспект: этот современный трубопровод лучше защищен от утечек газа, чем старые трубопроводы. А благодаря современной стали "Северный поток — 2" может быть даже заполнен до 70 процентов водородом», — подчеркнул Гермес.
В условиях периода похолодания особенно важно надежное газоснабжение, а «Северный поток — 2» — это самый прямой путь к месторождениям в Северной Сибири, что делает его важным компонентом энергобезопасности Германии и Европы, заключил он.