Глава правления Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес в своей статье для газеты Handelsblatt назвал фатальным отказ Германии от дешевого российского газа

По его мнению, ослабление экономики «европейского локомотива» в конечном счете ударит по Евросоюзу.

«В случае "Северного потока — 2" европейцы заплатили бы за остановку большей нагрузкой на окружающую среду, снижением безопасности поставок и более высокими ценами за энергию», — цитирует РИА Новости статью Гермеса.

Он отмечает, что для Германии как промышленного региона было бы фатальным искусственное сокращение дешевого трубопроводного газа до того, как появятся альтернативы.

Следствием отказа от российского голубого топлива будет завышение цен на газ и электроэнергию для потребителей и потеря рабочих мест.

Любое ослабление немецкой экономики в конечном итоге также ударит по ЕС, так как это сократит налоговые поступления, столь нужные, в частности, «для пакетов помощи от последствий коронавируса и инвестиций для Green Deal», добавил Гермес.

«Северный поток – 2» стал одной из важнейших тем мировой политики © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Американский же сжиженный природный газ (СПГ), который Штаты навязывают Европе, добывается «грязными» методами гидроразрыва, что плохо влияет на экологию.

«В пользу "Северного потока — 2" говорит как раз экологический аспект: этот современный трубопровод лучше защищен от утечек газа, чем старые трубопроводы. А благодаря современной стали "Северный поток — 2" может быть даже заполнен до 70 процентов водородом», — подчеркнул Гермес.

В условиях периода похолодания особенно важно надежное газоснабжение, а «Северный поток — 2» — это самый прямой путь к месторождениям в Северной Сибири, что делает его важным компонентом энергобезопасности Германии и Европы, заключил он.