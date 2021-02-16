Объединение «Союз» поддерживает идею пересмотреть партии на предмет их дееспособности, однако власти следует создать благоприятные условия для образования новых партий. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал один из лидеров пророссийского объединения «Союз» белорусский политик Сергей Лущ

Ранее, на Всебелорусском народном собрании, президент Александр Лукашенко напомнил, что Министерству юстиции поручено до конца года провести перерегистрацию всех политических партий в стране.

По словам Луща, на новые партии в белорусском обществе огромный запрос. Алексей Дзермант: Белорусский кризис после ВНС вступил в завершающую фазу © Facebook, Алексей Дзермант

После перерегистрации в парламенте, по его мнению, останутся считаные партии, и то потому, что им покровительствует власть.

«Пока просматриваются три-четыре партии, которые продолжат существование. К ним определенно добавят пару-тройку новых организаций — просоюзную партию и партию умеренно прозападного толка», — предположил эксперт.

Лущ подчеркнул, что этого недостаточно, но если эти партии будут представлены в парламенте, то для начала можно будет считать результат хорошим.

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