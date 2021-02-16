Ранее, на Всебелорусском народном собрании, президент Александр Лукашенко напомнил, что Министерству юстиции поручено до конца года провести перерегистрацию всех политических партий в стране.
По словам Луща, на новые партии в белорусском обществе огромный запрос.
После перерегистрации в парламенте, по его мнению, останутся считаные партии, и то потому, что им покровительствует власть.
«Пока просматриваются три-четыре партии, которые продолжат существование. К ним определенно добавят пару-тройку новых организаций — просоюзную партию и партию умеренно прозападного толка», — предположил эксперт.
Лущ подчеркнул, что этого недостаточно, но если эти партии будут представлены в парламенте, то для начала можно будет считать результат хорошим.
Полностью интервью можно прочитать здесь.