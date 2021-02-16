Один из лидеров пророссийского объединения «Союз», белорусский политик Сергей Лущ в интервью изданию Украина.ру перечислил ряд реформ, которые его партия считает приоритетными для Белоруссии

По словам Луща, во внешнеполитической сфере «Союз» считает недостаточными темпы развития интеграции с Россией. При этом партия выступает за развитие международных отношений, но против многовекторности.

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«Мы, как представители прогрессивного поколения, выступаем за политические реформы: демократическое распределение верховных полномочий — надо уходить от авторитарной модели управления, которая была, может, хороша на определенном этапе развития республики, но не работает сегодня; прозрачную систему выборного процесса; местное самоуправление — пусть люди на местах сами ставят задачи и сами их решают, государство должно концентрировать усилия на стратегических целях», — перечислил политик.

Кроме того, необходимо развитие политических партий и создание новых, что позволит стабилизировать обстановку в стране, заключил Лущ.

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