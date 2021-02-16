По словам Луща, во внешнеполитической сфере «Союз» считает недостаточными темпы развития интеграции с Россией. При этом партия выступает за развитие международных отношений, но против многовекторности.
Во внутренней политике эксперт отметил важность предоставления экономических свобод бизнесу при эффективных механизмах контроля.
«Мы, как представители прогрессивного поколения, выступаем за политические реформы: демократическое распределение верховных полномочий — надо уходить от авторитарной модели управления, которая была, может, хороша на определенном этапе развития республики, но не работает сегодня; прозрачную систему выборного процесса; местное самоуправление — пусть люди на местах сами ставят задачи и сами их решают, государство должно концентрировать усилия на стратегических целях», — перечислил политик.
Кроме того, необходимо развитие политических партий и создание новых, что позволит стабилизировать обстановку в стране, заключил Лущ.
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