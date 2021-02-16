Парламент Украины в этот день обратился к международным организациям и другим странам мира с призывом усилить санкционное давление на Россию, не признавать Крым российским и противодействовать его «милитаризации».
«Все их очередные планы бессмысленны. Каждый разумный политик, а такие есть в парламентах стран Евросоюза, куда так стремятся наши украинские соседи, понимает, что идти против России сродни выстрелу себе в ногу», — сказал Гемпель.
По его словам, никто и никогда не станет всерьез пытаться претендовать на часть территории России, поскольку все уже давным-давно воспринимают Крым как законную российскую территорию.
«Украине пора выстраивать добрососедские отношения, а не устраивать политический цирк», — добавил парламентарий.
По его словам, Россия действует в правовом поле и самостоятельно будет решать, где и сколько размещать на своих территориях военный контингент.
Жители полуострова «за то, чтобы была обеспечена безопасность наших границ, тем более учитывая, какие у нас в кавычках дружелюбные соседи в лице властей Украины».
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».