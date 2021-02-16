«Если политически активные граждане имеют возможность реализовать свои политические амбиции через партийные лифты, им незачем идти с этими задачами на улицу», — отметил Лущ.
При этом потребуется решить вопрос доверия граждан к партиям, добавил он.
По словам эксперта, действующие партии эту задачу выполнить не могут, и потому власть может рассчитывать только на новые организации.
Однако, отметил Лущ, новая прозападная оппозиция в официальной партийной системе представлена не будет, поскольку ее программа направлена на разрушение всего, что есть, и поддержку санкций против национальной экономики.
Полностью интервью можно прочитать здесь.