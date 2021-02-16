«В течение семи лет боевой состав надводных кораблей и подводных лодок Черноморского флота увеличен на 45%. Общее количество составляет 58 единиц, в том числе носителей крылатых ракет морского базирования "Калибр" — 13 единиц», — отметил Неижпапа.
По его данным, число российских боевых самолетов увеличено в 3,5 раза, а вертолетов — в 9 раз, количество танков достигло около 40 единиц.
Кроме того, Россия развернула системы противовоздушной, противоракетной и противокорабельной обороны, а также нарастила количество военнослужащих до 40 тыс. человек.
«Таким образом РФ превратила АР Крым в самую мощную военную базу», — подчеркнул Главком ВМС Украины.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».