Российская Федерация после присоединения Крыма существенно нарастила военное присутствие, сделав полуостров самой мощной российской военной базой, сказал командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа в интервью агентству «Укринформ»

«В течение семи лет боевой состав надводных кораблей и подводных лодок Черноморского флота увеличен на 45%. Общее количество составляет 58 единиц, в том числе носителей крылатых ракет морского базирования "Калибр" — 13 единиц», — отметил Неижпапа.

Азовское противостояние. США разворачивают прокси-флот на Черном море © РИА Новости, Денис Петров | Перейти в фотобанк

Кроме того, Россия развернула системы противовоздушной, противоракетной и противокорабельной обороны, а также нарастила количество военнослужащих до 40 тыс. человек.

«Таким образом РФ превратила АР Крым в самую мощную военную базу», — подчеркнул Главком ВМС Украины.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

Черноморский флот России: что он может противопоставить силам НАТО © РИА Новости, Василий Батанов | Перейти в фотобанк

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».