Украинская певица Тина Кароль приняла участие в программе «Spletniцца» блогера Олега Машуковского, где заявила, что считает себя хорошей матерью и ответила на вопросы о беременности. Видео, датированное 15 февраля, можно посмотреть на странице блогера в Instagram

«Я замечательная мама», — подчеркнула певица.

Починить крышу Поляковой может только Зеленский © Оля Полякова/инстаграм

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Тина Кароль — украинская исполнительница, помимо сольной карьеры она работает на телевидении. В настоящее время артистка является наставником шоу «Голос страны».

Певица 6 лет была в браке с продюсером Евгением Огиром, который в 2013 году умер в возрасте 33 лет после долгой борьбы с онкологией.

У пары родился один ребенок, и в одном из интервью 2020 года Кароль обмолвилась, что была бы рада незапланированной беременности. А вот состоит ли певица в отношениях, она журналистам не рассказывает.