«Я замечательная мама», — подчеркнула певица.
Также она рассказала, что последний раз тест на беременность покупала почти 13 лет назад, когда ждала появления на свет своего сына Вениамина.
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Тина Кароль — украинская исполнительница, помимо сольной карьеры она работает на телевидении. В настоящее время артистка является наставником шоу «Голос страны».
Певица 6 лет была в браке с продюсером Евгением Огиром, который в 2013 году умер в возрасте 33 лет после долгой борьбы с онкологией.
У пары родился один ребенок, и в одном из интервью 2020 года Кароль обмолвилась, что была бы рада незапланированной беременности. А вот состоит ли певица в отношениях, она журналистам не рассказывает.