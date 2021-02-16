Активисты заявили, что акция была «предупредительно-информационной». Они принесли под стены предприятий шины и зажгли файеры.
Также они расклеили на окна офисов Козака листовки и разбросали у входа игрушки, которые залили бутафорской кровью.
Члены «Нацкорпуса» выдвинули требование расширить санкции против Козака на активы всей его семьи.
«В случае бездействия власти мы оставляем за собой право прибегнуть к более решительным шагам в отношении кровавого бизнеса московского коллаборанта», — написали радикалы.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении близкого соратника Виктора Медведчука, депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», Zik и NewsOne.
Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев. «Оппозиционная платформа — За жизнь» инициировала процедуру импичмента президенту. Представители канал ZIK обратились в суд.