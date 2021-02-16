Активисты заявили, что акция была «предупредительно-информационной». Они принесли под стены предприятий шины и зажгли файеры.

«Нацкорпус» и «Патриоты — За жизнь» схлестнулись в центре Киева
«Нацкорпус» и «Патриоты — За жизнь» схлестнулись в центре Киева
© AP, Efrem Lukatsky
Также они расклеили на окна офисов Козака листовки и разбросали у входа игрушки, которые залили бутафорской кровью.

Члены «Нацкорпуса» выдвинули требование расширить санкции против Козака на активы всей его семьи.

«В случае бездействия власти мы оставляем за собой право прибегнуть к более решительным шагам в отношении кровавого бизнеса московского коллаборанта», — написали радикалы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении близкого соратника Виктора Медведчука, депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», Zik и NewsOne.

Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев. «Оппозиционная платформа — За жизнь» инициировала процедуру импичмента президенту. Представители канал ZIK обратились в суд.