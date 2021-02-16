Во Львове радикалы из «Нацкорпуса» устроили пикеты возле офисов депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака и брата сопредседателя ОПЗЖ Сергея Медведчука. Об этом 16 февраля сообщается на сайте «Нацкорпуса»

Активисты заявили, что акция была «предупредительно-информационной». Они принесли под стены предприятий шины и зажгли файеры.

«Нацкорпус» и «Патриоты — За жизнь» схлестнулись в центре Киева © AP, Efrem Lukatsky

Члены «Нацкорпуса» выдвинули требование расширить санкции против Козака на активы всей его семьи.

«В случае бездействия власти мы оставляем за собой право прибегнуть к более решительным шагам в отношении кровавого бизнеса московского коллаборанта», — написали радикалы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении близкого соратника Виктора Медведчука, депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», Zik и NewsOne.

Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев. «Оппозиционная платформа — За жизнь» инициировала процедуру импичмента президенту. Представители канал ZIK обратились в суд.