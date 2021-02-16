Верховная Рада 16 февраля запретила полицейским останавливать авто для проверки водителей на алкогольное или наркотическое опьянение, говорится в сообщении на сайте украинского парламента

Народные избранники были весьма единодушны на голосовании: соответствующий законопроект за номером №2695 поддержали 325 депутатов, хотя было достаточно и 226 голосов.

В изначальной версии документа предлагалось, что полицейский сможет останавливать транспортные средства и проводить осмотр водителей с использованием спецсредств для проверки на алкогольное, наркотическое и другого рода опьянения, а также на употребление лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

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Но депутаты во время рассмотрения законопроекта во втором чтении проголосовали за поправки, лишающие копов указанных полномочий.

В то же время полицейским разрешили записывать на видео нарушения правил дорожного движения водителями.