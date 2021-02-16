Народные избранники были весьма единодушны на голосовании: соответствующий законопроект за номером №2695 поддержали 325 депутатов, хотя было достаточно и 226 голосов.
В изначальной версии документа предлагалось, что полицейский сможет останавливать транспортные средства и проводить осмотр водителей с использованием спецсредств для проверки на алкогольное, наркотическое и другого рода опьянения, а также на употребление лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.
Кроме того, в проекте закона полицейским предоставлялись полномочия отдавать распоряжения и выдвигать требования водителям остановленных авто.
Но депутаты во время рассмотрения законопроекта во втором чтении проголосовали за поправки, лишающие копов указанных полномочий.
В то же время полицейским разрешили записывать на видео нарушения правил дорожного движения водителями.