В фольклоре украинских детей много придуманных слов. Порой их сложно отличить от настоящих нововведений литераторов и политиков, взявшихся исправлять украинский язык. Об этом пишет автор Украина.ру Елена Мурзина

В списке выдуманных слов из детского фольклора «спалахуйка» означает «зажигалка».

«На самом деле зажигалка по-украински — "запальнычка", а неожиданная "спалахуйка" — прозвище подзабытой сегодня певицы Русланы, которая обещала сжечь себя на Майдане в 2014-м — "спалыты себе", если "не будет перемен"», — сообщает автор. Бджилка вместо пчелки: назван главный могильщик настоящего украинского языка © politeka.net

Кроме того, в шуточном списке фигурируют «Чахлык Невмерущий» (Кощей Бессмертный) и «Вужык Вогнэпальный» (Змей Горыныч).

По словам автора, в украинском языке и без «чахлыка» слишком много наспех сделанных, искусственных слов. Сначала украинский язык исправляли и видоизменяли историки и литераторы, потом реформами правописания занималось уже правительство.

В частности, летом 2020 года власти официально разрешили использовать феминитивы в качестве названия профессий в кадровых документах. Ранее, в 2018 году, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обязала пресс-службу использовать феминитивы. Так в украинском языке появились слова «премьерка» и «ликарка», а также «членкиня» и «поэтка».

Более подробно читайте в статье «Чахлык и Хмарочос. Что не так с украинским языком?»