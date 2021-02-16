Администрация президента США Джо Байдена рассматривает вопрос введения санкций в связи с проектом «Северный поток – 2» и начала переговоры с Берлином по этому поводу, сообщает РИА Новости 16 февраля со ссылкой на данные газеты Wall Street Journal

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