По данным газеты, во встрече принимали участие члены Совета национальной безопасности, обсуждали газопровод и готовность Германии ввести мораторий на проект.
В ходе переговоров США озвучили «угрозы санкций против компаний, вовлеченных в строительство "Северного потока – 2"», рассказал изданию представитель немецких властей.
Как отмечается, у администрации США 16 сентября наступает крайний срок, когда она должна сообщить список потенциальных целей для готовящихся санкций.
При этом Штаты могут отказаться от ввода рестрикций в связи с национальными интересами.