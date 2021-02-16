«Северный поток – 2»: шторм притормозил укладку труб, а Spiegel предрекает подорожание газа в случае отказа от проекта
«Северный поток – 2»: шторм притормозил укладку труб, а Spiegel предрекает подорожание газа в случае отказа от проекта
© РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock
По данным газеты, во встрече принимали участие члены Совета национальной безопасности, обсуждали газопровод и готовность Германии ввести мораторий на проект.

В ходе переговоров США озвучили «угрозы санкций против компаний, вовлеченных в строительство "Северного потока – 2"», рассказал изданию представитель немецких властей.

Как отмечается, у администрации США 16 сентября наступает крайний срок, когда она должна сообщить список потенциальных целей для готовящихся санкций.

При этом Штаты могут отказаться от ввода рестрикций в связи с национальными интересами.