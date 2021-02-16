Оперная певица и экс-жена убитого в Киеве депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова резко высказалась в адрес российского актера Станислава Садальского. Свой пост 16 февраля она опубликовала в Instagram

В частности, Максакова разместила видеофрагмент из фильма «Место встречи изменить нельзя», в котором герой Владимира Высоцкого говорит персонажу Садальского: «Никогда твоя очередь не придет».

«Талант торговать патологией неСРАвненный! Сыграл себя, чуть-чуть смягчил. Однако очередь так и не подошла, прав был Высоцкий», — написала Максакова.

«Духовно-нравственный инвалид»: Максакова устроила скандал на ток-шоу © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

Садальский разместил в своей соцсети пост, в котором заявил, что артистка приехала в Россию, чтобы пропиариться и заработать денег.

В октябре 2016 года экс-депутат Госдумы Денис Вороненков бежал вместе с семьей на Украину, поскольку в России против него возбудили дело. В декабре того же года он принял украинское гражданство, но до гибели официально оставался гражданином России. Вороненков дал показания по делу отстраненного от власти в 2014 году президента Украины Виктора Януковича.

Убийство Вороненкова произошло 23 марта 2017 года в центре Киева. Его застрелили. Заказчиком убийства назвали бывшего гражданского мужа Максаковой Владимира Тюрина.