На место таких людей, как сопредседатель ОПЗЖ Виктор Медведчук, должны прийти гораздо более боевые и авторитетные политики, которых будет слышать украинская нация. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский медиаменеджер Антон Красовский

По словам Антона Красовского, Россия поддерживает свои интересы на Украине, в том числе продавая дешевеющую с каждым днем электроэнергию огромному рынку.

«Если Медведчук не в состоянии защитить интересы России на Украине, значит, Россия должна сделать все, чтобы господина Медведчука там не было, чтобы не Медведчук представлял эти интересы. А будет он там или нет — внутреннее дело украинской республики», — сказал Красовский.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Ранее по инициативе Службы безопасности Украины Киев ввел санкции против португальской и молдавской авиакомпаний за полеты в Крым. По данным СМИ, именно этими компаниями летали в РФ депутаты Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук и Тарас Козак. Последний является владельцем трех телеканалов, против которых были введены санкции, запрещающие их трансляцию.