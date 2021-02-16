В Черновцах мальчика с неоперабельной опухолью мозга приняли в ряды полицейских, таким образом выполнив его мечту. Об этом сообщает kp.ua 16 февраля

У десятилетнего Саши Андрейчука опухоль мозга с метастазами, он проходит лечение уже несколько лет. Как рассказала волонтёр Марта Левченко, в Киеве врачи сказали матери ребенка, что «мучить ребенка больницами и химией» нет смысла.

Сейчас мать и ребенок живут в черновицком кризисном центре «Город добра», из-за того, что отец ребенка пьет и издевается над семьей.

Мальчик не говорит и наполовину парализован. Общаться он может лишь набирая текст пальцем на гаджете. Так он рассказал волонтёрам о своей мечте — стать полицейским. Украинских полицейских заставят собирать штрафы за георгиевские ленты © РИА Новости, Александр Кондратюк | Перейти в фотобанк

«Полицейские — его кумиры. Он сказал, что обязательно станет одним из них, когда вырастет. Нас это очень тронуло, ведь мы понимаем, что полицейским он не станет. Но мы можем объединиться и сделать все, чтобы он почувствовал себя одним из них», — пояснила Левченко.

Волонтёр написала о ребенке пост в соцсетях. Откликнулись полицейские со всей страны, и 15 февраля к нему приехали около 80 правоохранителей из Черновицкой и Ивано-Франковской областей.

Ребенку подарили специально сшитую форму и жетон. Также его торжественно приняли в ряды полицейских и разрешили ему поучаствовать в настоящем патрулировании улиц на автомобиле.