Агентству «Интерфакс-Украина» в Минздраве сообщили, что на регистрацию подана вакцина, которая закуплена за средства госбюджета. Использование данной вакцины возможно рамках инициативы COVAX.
Предварительно вакцина от Oxford/AstraZeneca получила разрешение на экстренное применение в Великобритании, Европейском Союзе и Индии. Вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей.
Ожидается, что, минимум, 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудет в Украину в феврале 2021 года. Для полной иммунизации нужны две дозы вакцины с интервалом в 28 дней.
Ранее Украина заключила контакты на поставку 12 млн доз вакцины от COVID-19, разработанные с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США), которые производятся на мощностях компании Serum Institute (Индия).
На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Украина вышла из жесткого локдауна с 24 января. Вакцинация в стране пока не началась.