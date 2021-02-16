Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины получил заявку на регистрацию под обязательство для экстренного медицинского применения британскую вакцину Oxford/AstraZeneca против COVID-19. Об этом 16 февраля сообщается на сайте Центра общественного здоровья

Агентству «Интерфакс-Украина» в Минздраве сообщили, что на регистрацию подана вакцина, которая закуплена за средства госбюджета. Использование данной вакцины возможно рамках инициативы COVAX.

Предварительно вакцина от Oxford/AstraZeneca получила разрешение на экстренное применение в Великобритании, Европейском Союзе и Индии. Вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей.

Борьба с COVID-19: «Спутник V» завоевывает Балканы, а поставки в ЕС могут начаться только после вакцинации большинства россиян

Ранее Украина заключила контакты на поставку 12 млн доз вакцины от COVID-19, разработанные с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США), которые производятся на мощностях компании Serum Institute (Индия).

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Украина вышла из жесткого локдауна с 24 января. Вакцинация в стране пока не началась.