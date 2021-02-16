Шмыгаль отметил, что из-за стремительного распространения коронавируса в регионе ожидается заседание местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В область срочно выезжает главный государственный санитарный врач — замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.
«Надо тщательно разобраться в ситуации, поскольку из-за снега доставка пациентов скорыми в другие области, где есть свободные места, особенно затруднена, надо рассмотреть вариант развертывания дополнительных коек в области», — заявил Зеленский.
Также отмечается, что в некоторых населенных пунктах Прикарпатья больничные койки заполнены на 90%.
На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Украина вышла из жесткого локдауна с 24 января. Вакцинация в стране пока не началась.