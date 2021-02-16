Число активных больных коронавирусом в Ивано-Франковской области превышает киевские показатели, а в больницах занято уже около 73% койко-мест. Об этом 16 февраля заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время селекторного совещания с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Офиса президента

Шмыгаль отметил, что из-за стремительного распространения коронавируса в регионе ожидается заседание местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В область срочно выезжает главный государственный санитарный врач — замминистра здравоохранения Виктор Ляшко. На Украине дети сотнями заболевают коронавирусом © REUTERS, Gleb Garanich

«Надо тщательно разобраться в ситуации, поскольку из-за снега доставка пациентов скорыми в другие области, где есть свободные места, особенно затруднена, надо рассмотреть вариант развертывания дополнительных коек в области», — заявил Зеленский.

Также отмечается, что в некоторых населенных пунктах Прикарпатья больничные койки заполнены на 90%.

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Украина вышла из жесткого локдауна с 24 января. Вакцинация в стране пока не началась.