Скульптуре кенгуру с кенгуренком в одном из дворов Днепра приписывают способность помогать бездетным семьям зачать ребенка. О городской легенде рассказали 15 февраля в издании «Наше мисто»

Чудо-скульптура отмечена на картах Google как «памятник кенгуру». Она находится во дворе дома № 32 на улице Кирова.

По легенде, памятник кенгуру — символу материнства — установил ректор Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры, когда у него родился долгожданный ребенок.

Декоммунизаторы подсчитали количество уцелевших памятников Ленину на Украине © СС0, pixabay.com

В 1970-1980-х скульптура пострадала от рук хулиганов: у кенгуру отломили уши, а кенгуренок лишился головы. В 2003 году местный житель самостоятельно приделал скульптуре новые уши — но их тут же вновь сломали подростки.

«Сейчас, после свежей покраски, скульптура стоит белоснежная на фоне синего неба и зелени. Она кажется лёгкой и воздушной, как бы парящей над двором. Как её охарактеризовать одним словом? Несокрушимая! Ни хулиганьё, ни свиньи-пьяницы, ни ЖЭК, ни декоммунизация, ни даже стихия её не сломали», — написал о днепровской достопримечательности Сергей Шаленный.

Отмечается, что кенгуру творит чудеса по сей день. Рядом со скульптурой зачастую гуляют семьи с детьми. По рассказу одной из мам, долгожданный ребенок у нее появился именно благодаря прикосновению к животу кенгуру. То же помогло наконец забеременеть и её знакомой.