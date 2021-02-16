Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина добилась от спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича извинений за высказывания в адрес женщин. Об этом 16 февраля она написала в Facebook

«Неприятным элементом дискуссии стал сексистский выпад в адрес "женщин, проживающих в общежитиях", направленный Ирине Геращенко. Алексей Арестович должен извиниться за такой упрек, озвученный в выступлении в прямом эфире. Рассчитываю, что так и произойдет. Сексистские высказывания не должны иметь место, какими бы горячими ни были дискуссии», — написала Стефанишина.

В свою очередь, Арестович написал в социальных сетях, что приносит свои «искренние извинения женским общежитиям за сравнение их с "Европейской солидарностью"». «Женское общежитие»: на Украине в прямом эфире разыгрался сексистский скандал © Facebook Алексея Арестовича

Ранее сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко покинула студию во время прямого эфира программы «Свобода слова» из-за высказываний Арестовича. По его словам, Геращенко «скатилась до того, что обсуждает внешность президента». Он назвал такое поведение «уровнем женского общежития ПТУ».

Ранее Арестович заступился за главу делегации Леонида Кравчука, который в эфире российского телеканала вел дискуссию с главой ДНР Денисом Пушилиным. Он заявил, что не стоит осуждать Кравчука за это выступление, поскольку тот «прекрасно знает», как нужно защищать Украину.