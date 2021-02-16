Певица и экс-преподаватель вокала шоу «Голос страны» Наташа Гоголь презентовала клип на новую песню «Мантра» и получила диплом Книги рекордов Гиннесса за самую большую юбку в истории украинского шоу-бизнеса. Об этом 16 февраля написала газета «КП в Украине»

«В этой песне я хотела показать, что мы все — одно целое. Эта песня — объединение всех людей на планете. В непростые времена, такие как сейчас, очень важна сплоченность, помощь друг другу и взаимная поддержка. Эта песня — мой гимн добру, любви и радости», — сказала Гоголь.

Починить крышу Поляковой может только Зеленский © Оля Полякова/инстаграм Инна Грабар, которая учла и увлечение певицы йогой, использовав в ролике образ лотоса, и обыграла рекордное в стране платье.

Наряд для Наташи Гоголь сшил дизайнер Евгений Кириенко, для его создания он использовал 120 метров белого шифона. В итоге подол получился 18 метров в длину и занял площадь в 360 квадратных метров.

Это платье сразу было признано самым большим в истории шоу-бизнеса страны, что тут же зафиксировали представители Книги рекордов Украины, вручив исполнительнице специальный диплом.

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Автор трека «Мантра» — композитор Артур Железняк, написавший хиты для Ирины Билык, Виталия Козовского и Филиппа Киркорова.

Наташа Гоголь — уроженка Днепропетровской области, была солисткой академического оркестра «Радиобенд Александра Фокина», работала в совместной концертной программе с Раймондом Паулсом.

Также артистка принимала участие в третьем сезоне «Голоса страны», а позже работала педагогом по вокалу в аналогичном шоу для детей.