По словам министра, поставщики уже неохотно контактируют с Украиной, а заявление Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) подрывает международный авторитет страны. Степанов обвинил НАБУ в решении своих политических вопросов за счет интересов государства. Также министр предупредил, что при таком развитии событий перед Украиной останется только один поставщик вакцин — Россия.
«Из-за грязных информационных атак мы начали получать от производителей вакцин нежелание относительно будущего сотрудничества… А это, в свою очередь, открывает путь для одной вакцины, которую нам так настойчиво предлагают. Это российская вакцина "Спутник V"», — сказал Степанов.
На прошлой неделе, 10 февраля, Национальное антикоррупционное бюро открыло производство по закупке вакцин от коронавируса. На сайте Совета общественного контроля была обнародована просьба к НАБУ проверить, не было ли злоупотреблений при закупке вакцины компании Sinovac Biotech с помощью частной фирмы — посредника. Дело квалифицировали как злоупотребление властью.
Ранее лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук выступил за то, чтобы российская вакцина также поступила на Украину. Однако главы МИД и Минздрава Дмитрий Кулеба и Степанов заявили, что это невозможно из-за войны в Донбассе. Кулеба при этом отметил, что выступает против российской вакцины даже в том случае, если бы она была самой дешевой и эффективной в мире.
На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Украина вышла из жесткого локдауна с 24 января. Вакцинация в стране пока не началась, несмотря на то что начало прививочной кампании было запланировано на 15 февраля.