Пока другие государства борются за получение вакцин от коронавируса, на Украине идет информационная кампания, направленная на срыв этого процесса. Об этом 16 февраля министр здравоохранения страны Максим Степанов заявил на брифинге, который транслировался в Facebook

По словам министра, поставщики уже неохотно контактируют с Украиной, а заявление Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) подрывает международный авторитет страны. Степанов обвинил НАБУ в решении своих политических вопросов за счет интересов государства. Также министр предупредил, что при таком развитии событий перед Украиной останется только один поставщик вакцин — Россия.

«Из-за грязных информационных атак мы начали получать от производителей вакцин нежелание относительно будущего сотрудничества… А это, в свою очередь, открывает путь для одной вакцины, которую нам так настойчиво предлагают. Это российская вакцина "Спутник V"», — сказал Степанов.

Вакцинный туризм в Россию набирает обороты © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Ранее лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук выступил за то, чтобы российская вакцина также поступила на Украину. Однако главы МИД и Минздрава Дмитрий Кулеба и Степанов заявили, что это невозможно из-за войны в Донбассе. Кулеба при этом отметил, что выступает против российской вакцины даже в том случае, если бы она была самой дешевой и эффективной в мире.

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Украина вышла из жесткого локдауна с 24 января. Вакцинация в стране пока не началась, несмотря на то что начало прививочной кампании было запланировано на 15 февраля.