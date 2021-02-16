58-летнего мужчину арестовали в городе Костшин-над-Одрой.
Его обвинили, среди прочего, в предоставлении недостоверной информации и пересечении обманным путем государственной границы.
Украинца разыскивал Интерпол, а также районный суд в Томашув-Любельском: он должен отбыть 88 дней заключения за налоговые преступления.
По информации пресс-секретаря Надоджанского отдела пограничной службы Иоанны Конечняк, суд решил арестовать его на 3 месяца.
Украинец признал свою вину и рассказал, что использовал 9 различных фамилий после того, как его признали нежелательным лицом в Польше.