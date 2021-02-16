Польские пограничники задержали на западе страны гражданина Украины, который пользовался девятью разными фамилиями и имел поддельные польские документы. Об этом 16 февраля сообщает FaceNews.ua

В Польше упал спрос на украинских гастарбайтеров © Украина.ру/Стрингер

Его обвинили, среди прочего, в предоставлении недостоверной информации и пересечении обманным путем государственной границы.

Украинца разыскивал Интерпол, а также районный суд в Томашув-Любельском: он должен отбыть 88 дней заключения за налоговые преступления.

По информации пресс-секретаря Надоджанского отдела пограничной службы Иоанны Конечняк, суд решил арестовать его на 3 месяца.

Украинец признал свою вину и рассказал, что использовал 9 различных фамилий после того, как его признали нежелательным лицом в Польше.