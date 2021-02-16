Из-за коронакризиса в Польше местные жители готовы идти работать туда, где ранее не желали, отбирая тем самым рабочие места у украинских трудовых мигрантов, сообщает Business.ua со ссылкой на польский Институт прав мигрантов

Согласно местному законодательству, предпочтение отдают польскому работнику.

«Угрожающие тенденции уже почувствовали в тех регионах Украины, где экономика зависит от перечислений денег гастарбайтерами», — отмечает издание.

Тюрьма вместо работы. В Германии начали охоту на украинских гастарбайтеров © AP, Jens Meyer

Однако далеко не везде в Европе украинских работников встречают с распростертыми объятиями.

Так, эстонский министр внутренних дел Март Хельме заявлял, что рост числа украинских гастарбайтеров является нежелательным для Эстонии, поскольку увеличивает число русскоговорящих в стране.