Согласно местному законодательству, предпочтение отдают польскому работнику.
«Угрожающие тенденции уже почувствовали в тех регионах Украины, где экономика зависит от перечислений денег гастарбайтерами», — отмечает издание.
По его информации, на рынке труда стран ЕС выросла конкуренция, но пока зарплаты остаются достаточно высокими, чтобы привлекать мигрантов.
Однако далеко не везде в Европе украинских работников встречают с распростертыми объятиями.
Так, эстонский министр внутренних дел Март Хельме заявлял, что рост числа украинских гастарбайтеров является нежелательным для Эстонии, поскольку увеличивает число русскоговорящих в стране.