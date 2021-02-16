Согласно местному законодательству, предпочтение отдают польскому работнику.

«Угрожающие тенденции уже почувствовали в тех регионах Украины, где экономика зависит от перечислений денег гастарбайтерами», — отмечает издание.

Тюрьма вместо работы. В Германии начали охоту на украинских гастарбайтеров
Тюрьма вместо работы. В Германии начали охоту на украинских гастарбайтеров
© AP, Jens Meyer
По его информации, на рынке труда стран ЕС выросла конкуренция, но пока зарплаты остаются достаточно высокими, чтобы привлекать мигрантов.

Однако далеко не везде в Европе украинских работников встречают с распростертыми объятиями.

Так, эстонский министр внутренних дел Март Хельме заявлял, что рост числа украинских гастарбайтеров является нежелательным для Эстонии, поскольку увеличивает число русскоговорящих в стране.