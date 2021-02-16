Речь депутата от партии «Слуга народа» Марьяны Безуглой на форуме «Украина 30. Платёжки» 15 февраля неприятно впечатлила пользователей сети

Безуглая выступила на форуме, посвящённом теме энергетики и тарифов.

Она постоянно запиналась и с трудом подбирала слова. Украина признала невозможным отказ от электроэнергии из РФ © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

«И сейчас мы имеем то, что мы имеем, и должны это исправлять… В рамках нашего комитета и энергетической безопасности — уже было сказано, что, кроме электрики и того, как сложно найти баланс между импортом и ценами для населения, но тем не менее надо направляться к собственным мощностям — это и вопрос присоединения к европейскому пространству. И снова-таки, этот вопрос обрабатывается, сама цель в том, чтобы в рамках энергетики как таковой — то есть энергетических вопросов — это и логистический компонент, и разные категории… С позиции национальной безопасности более общие такие вещи, это чрезвычайно важно, чтобы мы его достигли на протяжении ближайших лет. И вывели это не только в экономическую площадь, а и сохранили тот политический нарратив, вернее, тот политический диапазон, который приемлем», — сказала она.

Глава Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при Киевской городской госадминистрации Олег Попенко опубликовал в Facebook видеозапись выступления Безуглой.

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«Набрали по объявлениям», «Эллочка отдыхает», «Это днище», «Вы не говорили про энергетику и безопасность… Вы каких-то шаманов вызывали!!!» — отреагировали в комментариях.

Первый из тридцати форумов, анонсированных президентом Владимиром Зеленским, состоялся на прошлой неделе и был посвящён борьбе с коронавирусом.

Ранее на форуме «Украина 30. Платёжки» глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что до конца отопительного сезона Украина не сможет отказаться от импорта электроэнергии из России.

Владимир Кудрицкий