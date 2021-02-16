Государственный секретарь США Энтони Блинкен 34 года назад, в студенческие годы, написал книгу «Союзник против союзника: Америка, Европа и кризис сибирского трубопровода», сообщает РИА Новости 16 февраля

«Северный поток – 2»: шторм притормозил укладку труб, а Spiegel предрекает подорожание газа в случае отказа от проекта © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Книга Блинкена анализирует скандал между США и Германией в начале 1980-х годов из-за нового газопровода от месторождений Западной Сибири в Европу.

В 1981 году администрация Рейгана ввела санкции в отношении этого проекта, что привело к одному из самых серьезных кризисов в трансатлантических отношениях времен холодной войны.

«Эмбарго было невыносимым оскорблением для европейцев, поскольку, по их мнению, оно нагло отстаивало право Соединенных Штатов проводить торговую и внешнюю политику за своих союзников — нравится им это или нет», — цитирует агентство книгу Блинкена.

«Северный поток – 2» стал одной из важнейших тем мировой политики © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

12 февраля строительство «Северного потока – 2» было приостановлено из-за штормовой погоды.

В январе Датское энергетическое агентство сообщало, что Nord Stream 2 AG планирует строить газопровод «Северный поток — 2» в водах Дании с 25 января до конца мая, после чего продолжить укладку труб в немецких водах.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.

«Северный поток – 2»: США торгуются с Германией о снятии санкций © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.

С датскими властями согласована возможность укладки при помощи «Фортуны» с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.