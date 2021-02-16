В наши дни аналогичная ситуация сложилась вокруг проекта газопровода «Северный поток – 2». Из-за санкций США его завершение затягивается.
Книга Блинкена анализирует скандал между США и Германией в начале 1980-х годов из-за нового газопровода от месторождений Западной Сибири в Европу.
В 1981 году администрация Рейгана ввела санкции в отношении этого проекта, что привело к одному из самых серьезных кризисов в трансатлантических отношениях времен холодной войны.
«Эмбарго было невыносимым оскорблением для европейцев, поскольку, по их мнению, оно нагло отстаивало право Соединенных Штатов проводить торговую и внешнюю политику за своих союзников — нравится им это или нет», — цитирует агентство книгу Блинкена.
В 1982 году администрация Рейгана отменила санкции после критики со стороны своих европейских союзников.
12 февраля строительство «Северного потока – 2» было приостановлено из-за штормовой погоды.
В январе Датское энергетическое агентство сообщало, что Nord Stream 2 AG планирует строить газопровод «Северный поток — 2» в водах Дании с 25 января до конца мая, после чего продолжить укладку труб в немецких водах.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.
Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.
В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.
С датскими властями согласована возможность укладки при помощи «Фортуны» с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.