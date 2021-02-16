Депутат Киевского городского совета от фракции «Голос» Константин Богатов набросился с кулаками на ведущего комедийного шоу Влада Капицу. Об инциденте Капица написал 16 февраля в Facebook

Богатов присутствовал на выступлении стендап-артистов в арт-центре «Братислава» 14 февраля.

Депутату не понравился мат в номере одного из комиков, и он заявил, что надо включить свет и прекратить концерт. Польша стала ареной кровавых украино-грузинских разборок © Morgane Lafond / flickr

Затем Богатов ударил Капицу по лицу и выбил у него из рук телефон. Его вывели из зала зрители, затем ему не дал зайти вновь сотрудник полиции.

«В общем, эта ситуация ничего не стоит ничего, кроме факта, что мне прописал в лицо "уважаемый" депутат тире оберег национальной культуры. А в стендапе я матерился и буду. И на самом деле не думаю, что вменяемых людей этот вопрос вообще хоть немного е…», — написал Капица.

В группе киевского отделения партии «Голос» в Facebook подтвердили участие депутата в драке. Там заявили, что такое поведение недопустимо, и осудили действия и высказывания Богатова.