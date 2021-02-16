По замыслу, композиции на основе трав помогут пережить апокалипсис, какой бы сценарий ни ждал человечество. Лозунг у кампании соответствующий: «Наслаждайтесь неизбежным».
Самый актуальный в линейке — микс Pandemic Chill «с гармоничным сочетанием лимона и имбиря», отсылающий к пандемии коронавируса. Также в ассортименте чаи Meteor Calm («Метеоритное спокойствие») с валерьяной и ромашкой, Nuclear Detox («Ядерный детокс») с ванилью и корицей, Peace Invasion («Мирное вторжение») с лавандой и гибискусом и Mint Wildfire («Мятный лесной пожар») с мятой и розмарином, которые оказывают успокаивающее действие.
«Не стоит страдать из-за метеорита, пересекающего атмосферу, — посмотрите, какие удивительные цвета! Почувствуйте себя улыбающимися динозаврами в последний момент их жизни. Гигантские шершни съели вашего йоркшира? Не волнуйтесь, их поглотит лесной пожар, который уже перекинулся на сад ваших соседей, — он уже никогда не будет таким милым. Новая ядерная война, полярная оттепель, цунами и даже амебы, поедающие мозг, — все звучит как небесный хор, если в руках теплая чашка чая», — говорится в рекламе компании.