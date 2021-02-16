В Мадриде агентство Niiiiice запустило новую сатирическую чайную кампанию, которая предлагает широкий выбор травяных настоев для различных сценариев конца света. Об этом на днях написало издание Creative Review

По замыслу, композиции на основе трав помогут пережить апокалипсис, какой бы сценарий ни ждал человечество. Лозунг у кампании соответствующий: «Наслаждайтесь неизбежным». На Украине продают поддельный кофе из бетономешалки © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

Самый актуальный в линейке — микс Pandemic Chill «с гармоничным сочетанием лимона и имбиря», отсылающий к пандемии коронавируса. Также в ассортименте чаи Meteor Calm («Метеоритное спокойствие») с валерьяной и ромашкой, Nuclear Detox («Ядерный детокс») с ванилью и корицей, Peace Invasion («Мирное вторжение») с лавандой и гибискусом и Mint Wildfire («Мятный лесной пожар») с мятой и розмарином, которые оказывают успокаивающее действие.

«Не стоит страдать из-за метеорита, пересекающего атмосферу, — посмотрите, какие удивительные цвета! Почувствуйте себя улыбающимися динозаврами в последний момент их жизни. Гигантские шершни съели вашего йоркшира? Не волнуйтесь, их поглотит лесной пожар, который уже перекинулся на сад ваших соседей, — он уже никогда не будет таким милым. Новая ядерная война, полярная оттепель, цунами и даже амебы, поедающие мозг, — все звучит как небесный хор, если в руках теплая чашка чая», — говорится в рекламе компании.