Блокировка оппозиционных телеканалов не поможет президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщил политтехнолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру

Закрытые на Украине оппозиционные телеканалы были достаточно русофобскими — Хисамов © РИА Новости, Нина Зотина

Он добавил, что сейчас существует масса других способов доведения информации для избирателей. Особенно тех, кто ориентируется на русский язык.

В начале февраля президент Украины ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны об ограничениях против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne). Зеленский объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой». К каналам применяются ограничения в виде блокирования активов, ограничения торговых операций, предотвращения вывода капитала за пределы Украины и др. С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание. В тот же день Министерство культуры Украины направило администрации видеохостинга YouTube запрос с решением СНБО Украины о блокировке украинских телеканалов. Министерство добивается блокировки аккаунтов указанных телеканалов в YouTube.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.