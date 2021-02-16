«Я думаю, что господин Зеленский не там ищет причину падения своего рейтинга. Он считает, что если на каких-то оппозиционных телеканалах или в социальных сетях говорят о его невыполненных обещаниях, то это якобы наносит вред украинской государственности. Это действительно приводит к падению рейтинга, но так надо просто взяться за дело и выполнять свои обещания. То, что он закрывает эти телеканалы, ни к чему не приведет», — сказал Баширов.
Он добавил, что сейчас существует масса других способов доведения информации для избирателей. Особенно тех, кто ориентируется на русский язык.
В начале февраля президент Украины ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны об ограничениях против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne). Зеленский объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой». К каналам применяются ограничения в виде блокирования активов, ограничения торговых операций, предотвращения вывода капитала за пределы Украины и др. С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание. В тот же день Министерство культуры Украины направило администрации видеохостинга YouTube запрос с решением СНБО Украины о блокировке украинских телеканалов. Министерство добивается блокировки аккаунтов указанных телеканалов в YouTube.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.