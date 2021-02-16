Все понимают причины падения рейтинга президента Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказал политтехнолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру

Крах Зеленского: версия группы «Рейтинг» © president.gov.ua

По его словам, рейтинг Зеленского будет падать и дальше.

«И, конечно, мы вправе ожидать, что появится новая фигура, у которой будут все шансы на то, чтобы как минимум выйти во второй тур с Зеленским или с Порошенко или даже выиграть эти выборы», — добавил политтехнолог.

Ранее КМИС опубликовал президентские рейтинги украинских политиков, в соответствии с которыми за Владимира Зеленского проголосовали бы 22,7% определившихся избирателей, а за его ближайшего преследователя Петра Порошенко — 18,3%.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.