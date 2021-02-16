«Он не выполнил ни одного из обещаний, которые он давал при избрании. Там было несколько тем: борьба с олигархами, обуздание роста тарифов и решение донбасского кейса. Ни по одному из этих направлений он не продвинулся. И когда его рейтинг сейчас сравнивают с рейтингом Порошенко, то для такого сравнения тоже есть вполне понятные основания: если при Порошенко стоимость тепла была порядка 9 гривен (23 рубля) за гигакалорию, то при Зеленском уже 43 (113 рублей). Почти в 5 раз выше», — сказал Баширов.
По его словам, рейтинг Зеленского будет падать и дальше.
«И, конечно, мы вправе ожидать, что появится новая фигура, у которой будут все шансы на то, чтобы как минимум выйти во второй тур с Зеленским или с Порошенко или даже выиграть эти выборы», — добавил политтехнолог.
Ранее КМИС опубликовал президентские рейтинги украинских политиков, в соответствии с которыми за Владимира Зеленского проголосовали бы 22,7% определившихся избирателей, а за его ближайшего преследователя Петра Порошенко — 18,3%.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.