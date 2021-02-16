В Харькове таксисту подсунули питона вместо пирожных

По словам администраторов паблика, историей поделился чуть не потерявший дар речи таксист.
«Взял заказ "доставка". Сказали, что пирожные нужно передать. Ну, ок, поехал, в пути эта херня начала вылазить из сумки. Потом вылезла полностью», — рассказал водитель.
В комментариях к записи пользователи написали, что змея, скорее всего не ядовитая — питон или удав, а потому угрозу для жизни не представляла. Однако водитель, увидев ее, мог утратить контроль над дорогой из-за испуга. К тому же такая большая змея способна задушить человека.