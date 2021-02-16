«Я не думаю, что этот вопрос стоит какой-либо реакции, более того, стоит того, что бы мы его обсуждали. Безусловно, это скандал, некий такой скандальчик, скажем так. Он не несёт никакого смысла. Собственно говоря, господин Милованов является такой экстравагантной фигурой в нашей команде и мы его за это любим иногда, а иногда — нет. Он позволяет себе определенные высказывания, с которыми мы не соглашаемся абсолютно, я могу это с уверенностью сказать», — сказал Гетманцев.
Накануне Милованов заявил, что Украина не получила очередной транш от фонда не по своей вине, а потому что «МВФ обкакался»