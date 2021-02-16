Фракция «Слуга народа» в Верховной Раде не поддерживает грубых высказываний советника главы Офиса президента Тимофея Милованова в адрес Международного валютного фонда (МВФ). Об этом 15 февраля заявил руководитель комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает «Интерфакс-Украина»

«МВФ обкакался»: советник главы Офиса Зеленского устроил международный скандал © Facebook, Тимофей Милованов Накануне Милованов заявил, что Украина не получила очередной транш от фонда не по своей вине, а потому что «МВФ обкакался»