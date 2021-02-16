Мощный взрыв на газораспределительном узле произошел вечером 15 февраля на окраине Луганска в районе Большой Вергунки. Об этом сообщил представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник в своем Telegram

В Харькове произошел взрыв на газовой станции, двое погибли © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк написал он.

По информации МЧС Республики, погибших и пострадавших в результате взрыва, по предварительным данным, нет.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, представители МВД и других силовых структур ЛНР.

В январе официальный представитель ЛНР Ольга Кобцева обвиняла Украину в организации теракта на газопроводе. По ее словам, взрыв на объекте произошел 15 января. Был подорван отвод магистрального газопровода диаметром 273 миллиметра.