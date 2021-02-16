«Взрыв на окраине Луганска. По всем признакам газ высокого давления», — написал он.
По информации МЧС Республики, погибших и пострадавших в результате взрыва, по предварительным данным, нет.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС, представители МВД и других силовых структур ЛНР.
В январе официальный представитель ЛНР Ольга Кобцева обвиняла Украину в организации теракта на газопроводе. По ее словам, взрыв на объекте произошел 15 января. Был подорван отвод магистрального газопровода диаметром 273 миллиметра.