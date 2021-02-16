За инициативу выступили 62 парламентария, трое проголосовали против, 28 воздержались, семеро отсутствовали, один голос был «нейтральным». Всего в парламенте работает 101 депутат.
Председатель комиссии парламента по иностранным делам Марко Михкельсон подчеркнул, что Таллин не имеет права указывать россиянам их будущее, однако не может оставаться равнодушным, когда «Россия как государство-член Совета Европы последовательно игнорировала свои международные обязательства по обеспечению свобод и прав своих граждан, тем более что это сопровождалось растущей агрессивностью во внешней политике и очевидной вседозволенностью в дипломатии».
По его словам, отношения между ЕС и Россией в настоящий момент находятся на самом низком уровне.
Ранее стало известно, что Литва, Латвия, Эстония и Польша составляют собственный санкционный список из лиц, которые, по их мнению, ответственны за ситуацию с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) после его возвращения в Россию.