Парламент Эстонии призвал Евросоюз (ЕС) разработать политику санкций против Москвы. Соответствующие заявление в защиту гражданских свобод в России депутаты приняли 15 февраля, передает Baltic Times

ЕС может ввести новые антироссийские санкции из-за Навального © wikipedia.org

Председатель комиссии парламента по иностранным делам Марко Михкельсон подчеркнул, что Таллин не имеет права указывать россиянам их будущее, однако не может оставаться равнодушным, когда «Россия как государство-член Совета Европы последовательно игнорировала свои международные обязательства по обеспечению свобод и прав своих граждан, тем более что это сопровождалось растущей агрессивностью во внешней политике и очевидной вседозволенностью в дипломатии».

По его словам, отношения между ЕС и Россией в настоящий момент находятся на самом низком уровне.

Ранее стало известно, что Литва, Латвия, Эстония и Польша составляют собственный санкционный список из лиц, которые, по их мнению, ответственны за ситуацию с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) после его возвращения в Россию.