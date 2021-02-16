Если президент Белоруссии Александр Лукашенко до сих пор не перевел свои грузопотоки на территорию России, то это не потому, что это невозможно технически. Об этом рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Зубец объяснил, кто мешал Лукашенко перевести транзит в РФ © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк Анна Курилёнок заявила, что ведомство готово к подписанию соглашения об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в портах России, но из-за процедурных вопросов это будет возможно сделать после 15 февраля.

Эксперт отметил, что Лукашенко пытается торговаться и сохранить политические отношения с Западом и надеется на то, что какой-нибудь новый Майк Помпео (занимал пост госсекретаря США) предложит нефть и дружбу.

«Лукашенко пытается сохранить свободу маневра, поэтому перевод его грузов в российские порты до сих пор идет туго. С точки зрения техники это вопрос пары месяцев — организовать логистику, загрузку российских терминалов. Если этого до сих пор не произошло, это говорит о том, что Лукашенко пытается маневрировать и играть в многовекторность», — категоричен Зубец.

Экономист подчеркнул, что у Минска есть ограничения по заключенным ранее контрактам, но условия контрактов допускают маневры, которые дали бы возможность белорусской стороне начать транзит уже сейчас.

Если процесс до сих пор не сдвинулся, это вопрос политической воли, а не экономики, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.