Президента Украины Владимира Зеленского отличает от его предшественника Петра Порошенко умение действовать по-волевому, не считаясь с препятствиями. Об этом директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру

Молчанов объяснил «превращение» Зеленского в Порошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Порошенко был более предсказуем. Ни в России, ни у нас никто не берется сказать, каким будет следующий шаг Зеленского. Он ломает рамки и стереотипы, поэтому очень сложно предугадать его следующий ход», — отметил Бондаренко.

Он считает, что, когда Зеленский видит цель, для него не существует рамок и никаких ограничителей, поэтому он меняет председателя Конституционного суда, несмотря на отсутствие у него соответствующих полномочий, и закрывает телеканалы. Политолог подчеркнул, что Зеленский показывает, что «если есть цель, то он может достичь ее любым способом».

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