Бывший президент Украины Петр Порошенко вполне может стать новым премьер-министром страны. Об этом сообщил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру

Лесев пояснил, почему Порошенко не станет премьером © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Глава штаба «ЕС» Александр Турчинов на днях заявил, что «Европейская солидарность» теоретически готова войти в парламентскую коалицию со «Слугой народа», если депутаты из президентской партии «прозреют и захотят работать на свою страну». По его словам, Порошенко также мог бы возглавить правительство, поскольку он «достаточно для этого подготовлен».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.