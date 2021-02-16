«Скажут американцы, так и войдет [Порошенко] в коалицию. У него [Зеленского] же никаких признаков совести и моральной ответственности за свои обязательства нет, поэтому я не вижу причин, почему это невозможно», — сказал Погребинский.
Глава штаба «ЕС» Александр Турчинов на днях заявил, что «Европейская солидарность» теоретически готова войти в парламентскую коалицию со «Слугой народа», если депутаты из президентской партии «прозреют и захотят работать на свою страну». По его словам, Порошенко также мог бы возглавить правительство, поскольку он «достаточно для этого подготовлен».
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