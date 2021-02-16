Вряд ли кто-то может дать сейчас прогноз о сроках транзита власти в Белоруссии. Режим хотя и вибрировал очень сильно в августе и сентябре, все-таки показал свою устойчивость. Об этом рассказал российский политолог Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру

Кочетков рассказал, у кого есть шансы сменить Лукашенко на посту президента Белоруссии © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Этот режим стоит и падать в ближайшее время не собирается. И судя по тому, как они себя нахально ведут, они в своей устойчивости очень уверены», — указал Кочетков.

Однако, по его словам, такая уверенность бывает иллюзорной, обманчивой, и то, что вчера казалось незыблемым, вдруг оказывается колоссом на глиняных ногах и падает от малейшего дуновения ветерка.

Исходя из этого, Александр Лукашенко до конца президентского срока не дотянет, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.