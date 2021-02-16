Александр Лукашенко нацелился на то, чтобы не просто досидеть свой президентский срок, но и не проводить никаких реформ и продолжать ту же самую политику укрепления единоличной власти. Об этом рассказал российский политолог Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: Спокойной жизни у Лукашенко не будет © Владимир Трефилов

«Уверен, что Лукашенко никаких реальных шагов не будет предпринимать, если его к этому пока что неведомым образом не принудят. Это имитация в чистом виде, создание некоего симулякра. Того, что не имеет реальных форм. Вот Всебелорусское собрание политтехнологам с улицы Карла Маркса (одна из центральных улиц Минска, где находится Администрация президента Белоруссии. — Ред.) представляется именно таким органом. Вы хотели реформ? Получите. Если раньше все решал Лукашенко, то теперь он так же будет решать все, но с одобрения некоего Всебелорусского собрания, формально — с одобрения всего белорусского народа», — пояснил Кочетков.

На сегодняшний день ни о каких реформах говорить не приходится, судя по тем шагам, которые проводят белорусские власти, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.