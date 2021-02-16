Эксперт подчеркнул, что никакой прозападник, какие бы технологии ни применялись, к власти в Белоруссии прийти не может, но если Россия и дальше будет занимать такую пассивную позицию, ситуация будет только ухудшаться.
«Нужно понимать, я это неоднократно в интервью подчеркиваю, что Александр Лукашенко — это главное препятствие на пути к более тесной интеграции России и Белоруссии. Именно поэтому Запад занимает такую пассивную позицию в поддержке белорусской оппозиции. То есть Лукашенко на сегодняшний день вполне устраивает Запад», — пояснил Кочетков.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.