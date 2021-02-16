Шансы сменить Александра Лукашенко на посту президента Белоруссии имеют только те политики, которые поднимут пророссийскую повестку. Об этом рассказал российский политолог Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру

Алексей Кочетков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина

«Нужно понимать, я это неоднократно в интервью подчеркиваю, что Александр Лукашенко — это главное препятствие на пути к более тесной интеграции России и Белоруссии. Именно поэтому Запад занимает такую пассивную позицию в поддержке белорусской оппозиции. То есть Лукашенко на сегодняшний день вполне устраивает Запад», — пояснил Кочетков.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.