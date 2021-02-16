Политолог Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру рассказал, кто может противостоять авантюрным сценариям украинской власти

Украинская власть пошла по авантюрному сценарию — Корнилов © Daniel Tokarets / flickr Владимира Зеленского) действительно противится сценариям нынешней власти, хочет восстановления порядка.

«Но, если мы говорим о политической организующей силе, к сожалению, её нет. Мы видим, что ОПЗЖ («Оппозиционная платформа — За жизнь». — Ред.) не может ничего серьёзно противопоставить. Порошенко и Тимошенко заняты сейчас, конечно, подготовкой к возможным внеочередным выборам… Другими словами, я не вижу пока, чтобы кто-то мобилизовывал свои силы и ресурсы и был способен мобилизовать силы и ресурсы для того, чтобы противостоять этим авантюрным сценариям власти», — объяснил Корнилов.

Ранее политолог заявлял, что украинская власть пошла по авантюрному сценарию: «перешла красную черту, связанную с закрытием каналов, попранием всех конституционных норм, с роспуском Конституционного суда, теперь, по большому счёту, этой власти терять нечего».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.