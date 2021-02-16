Нынешняя украинская власть пошла по авантюрному сценарию. Об этом сообщил политолог Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

Вассерман рассказал, какая власть должна быть на Украине © РИА Новости, Александр Уткин | Перейти в фотобанк Пётр Порошенко. За что его критиковал Владимир Зеленский, будучи кандидатом в президенты.

«И сейчас, когда они (власти Украины. — Ред.) перешли эту красную черту, связанную с закрытием каналов, попранием всех конституционных норм, с роспуском Конституционного суда, теперь, по большому счёту, этой власти терять-то нечего», — добавил политолог.

Он отметил, что для выхода из этого тупика, вполне вероятно, «Зеленского будут сейчас толкать к военному сценарию», к сценарию резкого обострения ситуации в Донбассе. С тем чтобы потом, на волне военных реляций, начинать более серьёзную зачистку оппозиции внутри страны.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.