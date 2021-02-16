Слухи о возможной смене премьер-министра Украины или спикера Верховной Рады являются просто вбросами информации, так как это зависит не от личностей, а от экономической ситуации, и пока предпосылок нет. Об этом директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру

Источники назвали основного кандидата в премьеры Украины © commons.wikimedia.org, KODA foto

«Сегодня сохраняется баланс внутри Верховной Рады, она работает. Кабинет министров тоже ни шатко ни валко работает, говорить, что приход нового Кабинета что-то серьезно поменяет, не приходится. Не от личности все зависит, а от ситуации в экономике. Я не вижу причин, что сейчас будет инициирована замена спикера или премьера», — заявил Бондаренко.

С 1 января на Украине поднялись тарифы на газ, что вызвало недовольство у граждан и спровоцировало так называемые тарифные протесты. Это, в свою очередь, активизировало разговоры о возможной смене Кабмина.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.