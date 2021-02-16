По его словам, если в Верховной Раде будет попытка инициировать премьериаду или спикериаду, то это может привести к параличу работы парламента.
«Сегодня сохраняется баланс внутри Верховной Рады, она работает. Кабинет министров тоже ни шатко ни валко работает, говорить, что приход нового Кабинета что-то серьезно поменяет, не приходится. Не от личности все зависит, а от ситуации в экономике. Я не вижу причин, что сейчас будет инициирована замена спикера или премьера», — заявил Бондаренко.
С 1 января на Украине поднялись тарифы на газ, что вызвало недовольство у граждан и спровоцировало так называемые тарифные протесты. Это, в свою очередь, активизировало разговоры о возможной смене Кабмина.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.