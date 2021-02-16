Для президента Украины Владимира Зеленского председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко представляют единый скоординированный фронт. Об этом директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру

Михаил Погребинский: Американцы науськали Зеленского на Медведчука © РИА Новости, Михаил Воскресенский

«Говорить, что это война только с Медведчуком, а не с Порошенко, преждевременно, потому что Зеленский чудесно понимает, что Медведчук и Порошенко, по сути, представляют единый фронт с единой координацией деятельности. Соответственно, отделять Медведчука от Порошенко Зеленский не будет», — отметил Бондаренко.

В начале февраля Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также депутата Верховной Рады от ОПЗЖ Тараса Козака, который владеет этими СМИ.

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