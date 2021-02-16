По его словам, последние действия власти, направленные против ОПЗЖ, являются ситуативным обострением, спровоцированным деятельностью Медведчука, в частности его попытками договариваться об обмене пленными в обход президента и ввозить на Украину уголь из ЛДНР.
«Говорить, что это война только с Медведчуком, а не с Порошенко, преждевременно, потому что Зеленский чудесно понимает, что Медведчук и Порошенко, по сути, представляют единый фронт с единой координацией деятельности. Соответственно, отделять Медведчука от Порошенко Зеленский не будет», — отметил Бондаренко.
В начале февраля Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также депутата Верховной Рады от ОПЗЖ Тараса Козака, который владеет этими СМИ.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.